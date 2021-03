Luiz Antônio França diz que só é possível reduzir o desemprego com aprovação de reformas

Presidente da Abrainc reforça que é necessário termos inflação baixa, taxa de juros baixa e uma alta taxa de crescimento

Reprodução/Jovem Pan Luiz Antônio França afirma que a sociedade vai apoiar e incentivar o governo a aprovar reformas



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A sociedade brasileira está aqui para apoiar e incentivar todo o governo brasileiro a passar as reformas. As reformas são fundamentais para o Brasil. Fundamentais porque precisamos de um país com inflação baixa, taxa de juros baixa e uma alta taxa de crescimento. Desta forma, no fim da pandemia teremos condições de ter um crescimento muito grande e uma rápida redução no número de desempregados, que hoje está em torno de 14 milhões de pessoas no Brasil. Portanto, aqui vai um grande apoio ao governo brasileiro para que, com força e segurança, possamos realmente passar todas as reformas necessárias para que este país volte a crescer com muito vigor”, aponta Luiz Antonio França, presidente da Abrainc.

