Luiz Carlos Hauly afirma que a reforma tributária vai trazer crescimento econômico e mais empregos

Para economista, projeto precisa resolver o problema da supertributação das famílias que ganham menos

Reprodução/Jovem Pan Para Luiz Carlos Hauly, chegou a hora de aprovar a reforma tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Finalmente chegou a hora da reforma tributária brasileira, uma reforma que pretende ser simplificadora, tecnológica, 5.0 e que resolva o grave problema da super tributação sobre as famílias que ganham menos. Com a união dos presidentes da Câmara e do Senado eleitos agora, com o governo federal com apoio dos senadores e deputados, dos empresários e dos trabalhadores representados pelo fisco do Brasil, o Brasil vai voltar a ter um novo sistema tributário, como já teve no passado. A reforma tributária vai proporcionar crescimento econômico, isonomia entre as empresas, diminuição da carga tributária global, vai propiciar mais empregos, bilhões de empregos novos por ano, vai propiciar melhores salários, mais lucros para as empresas e diminuição da carga tributária sobre as famílias que ganham menos”, analisa o economista Luiz Carlos Hauly.

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan: jovempan.com.br/o-brasil-nao-pode-mais-esperar. Clique AQUI.