Maílson da Nóbrega ressalta a importância da aprovação da PEC Emergencial e de outras reformas

"As reformas importantes nessa área são a emergencial que vai permitir a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos com a correspondente redução de salários e a reforma do pacto federativo, que vai reestruturar as relações financeiras entre as três esferas de governo. Em seguida, vêm as reformas com o objetivo de melhorar a operação do setor público e melhorar a prestação de serviços à sociedade. Nesse caso, é a reforma administrativa. Em terceiro lugar, a reforma tributária, cujo objetivo é aumentar o potencial de crescimento do país", analisa o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.

