Major Vitor Hugo diz que reformas vão melhorar sistema tributário e trazer efetividade ao serviço público

Líder do PSL na Câmara dos Deputados afirma que deseja ver os projetos de mudanças estruturais ‘aprovados o quanto antes’

Reprodução/Jovem Pan O deputado federal Vitor Hugo é o líder do PSL na Câmara



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Nós somos totalmente a favor da aprovação tanto da reforma tributária quanto da reforma administrativa. De um lado, traremos maior racionalidade para esse complexo sistema tributária que temos no país. De outro, vamos trazer mais efetividade para o serviço público. São pautas importantes que queremos ver aprovadas o quanto antes. Sabemos que há necessidade de uma discussão aprofundada nos dois temas. E isso vai se dar nas comissões aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. É por isso que temos de fazer com muito cuidado e muita cautela diante da necessidade de entregar textos que sejam efetivamente benéficos para o país”, adverte o deputado federal Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara.

