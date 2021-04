Márcio Ramos apoia aprovação da reforma administrativa para diminuir dívida pública

Presidente dos Instituto de Formação de Líderes diz que aprovação das reformas é urgente

Reprodução/Jovem Pan Para Márcio Ramos, reformas vão ajudar na recuperação da economia



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Todos os brasileiros entenderam a importância da reforma da Previdência. Entendemos o quão importante ela era e é para a saúde econômica do país. Infelizmente, o que economizaríamos em dez anos com a reforma, R$ 1,3 trilhões, gastamos em um ano de pandemia, que tem impactado o Brasil e o mundo. Diante disso, e de outros motivos, a reforma administrativa e a reforma tributária são ainda mais importantes. A reforma administrativa ajuda a conter os gastos públicos, diminuir diretamente e indiretamente a dívida pública e equiparar os benefícios dos servidores públicos aos da iniciativa privada. Infelizmente, gastamos em torno de 1.500 horas por ano pagando impostos, enquanto outros países, como Estados Unidos e Alemanha, gastam entre 200 e 300 horas. Precisamos urgentemente priorizar, apoiar e passar essas reformas”, analisa Márcio Ramos, presidente dos Instituto de Formação de Líderes.

