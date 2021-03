Marcos do Val afirma que é preciso aprovar a reforma administrativa primeiro

Para o senador, é preciso diminuir os gastos e tornar o país mais leve para que ele possa ser mais ágil no mercado internacional

Reprodução/Jovem Pan Marcos do Val diz que é 'obrigação' entregar as reformas administrativa e tributária antes do fim do seu mandato



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Antes de concluir o meu mandato, tenho por obrigação entregar essas duas pautas para a sociedade brasileira: a reforma tributária e a administrativa. Nós precisamos iniciar com a reforma administrativa. Nós temos que diminuir os gastos, tornar o país mais leve para poder ser mais ágil no mercado internacional. E, depois, aprovarmos a reforma tributária, fazer com que as empresas paguem menos impostos, para que elas possam ser mais competitivas e, assim, a gente importar menos para exportar mais. Contem comigo, porque essa pauta, essas duas pautas são importantíssimas para o crescimento do Brasil“, analisa o senador Marcos do Val (Cidadania – ES).

