Mario Luiz Sarrubo defende aprovação de reformas para que brasileiros tenham direitos garantidos

Procurador-geral de Justiça de SP afirma que só é possível termos saúde, educação, segurança e emprego com as reformas

Reprodução/Jovem Pan Mario Luiz Sarrubo defende aprovação de reformas



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundament ais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Em 1988, o Brasil ganhou uma nova Constituição Federal. Essa constituição enumerou, no seu artigo 6º, vários direitos para toda a população brasileira, como por exemplo saúde, educação, segurança pública, lazer. E de lá para cá, de 1988 até 2021, nós ainda não conseguimos consagrar esses direitos à população brasileira. Daí a importância das reformas para que finalmente os cidadãos brasileiros e as nossas crianças possam se educar, para que tenhamos emprego, segurança, saúde e educação. Enfim, para que aqueles direitos sociais possam efetivamente ser conferidos a todos os cidadãos brasileiros”, avalia o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Luiz Sarrubo.

