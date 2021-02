Mauro Correia aposta nas reformas e no equilíbrio fiscal como fórmula para o Brasil crescer

Para o CEO do grupo Caoa, reformas administrativa e tributária vão trazer mais segurança para os investidores e para os empresários

Reprodução/Jovem Pan Mauro Correia afirma que é preciso reduzir a complexidade tributária do Brasil



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “As reformas que estão sendo discutidas, principalmente a reforma tributária e a reforma administrativa, são muito importantes, porque nós precisamos ter um país um pouco mais leve. Precisamos reduzir a complexidade tributária que nos gera um custo muito grande. Isso vai trazer benefícios ao país, além de mais segurança para os investidores, mais segurança para os empresários e vai fazer com que entre mais dinheiro externo e a economia volte a se recuperar, trazendo um crescimento maior para o Brasil. Acho que outro ponto importante é o equilíbrio fiscal. O governo ta fazendo um trabalho forte nisso, e esse equilíbrio fiscal também vai trazer para os investidores uma segurança muito forte de que o país está no caminho certo”, analisa Mauro Correia, CEO do grupo Caoa.

