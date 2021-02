Nabil Sahyoun diz que reformas precisam ter ‘absoluta prioridade’ para retomada da economia

Para presidente da Alshop, carga tributária do Brasil afeta todos os empresários e é um estímulo para não empregar

Reprodução/Jovem Pan Nabil Sahyoun afirma que lojistas de shopping trabalharam 151 dias apenas para pagar impostos



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A sociedade não suporta mais a lentidão em relação às mudanças que o país tanto necessita. Trabalhamos 151 dias só para pagar os impostos, todos os empresários desse país sofrem com essa carga tributária injusta, e é um estímulo a não empregar. É inevitável, para retomarmos o crescimento da economia, que as reformas tenham absoluta prioridade”, analisa Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de shopping (Alshop).

