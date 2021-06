‘Não podemos aumentar os impostos para a sociedade’, diz o senador Marcos do Val

Parlamentar do Podemos está indeciso porque não sabe qual texto chegará ao Senado, mas assegura que, em princípio, é simpático às reformas administrativa e tributária

Reprodução/Jovem Pan O senador Marcos do Val está indeciso quanto às reformas em pauta no Congresso



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Dizer que eu sou favorável, sem estudar, sem estar com as informações… Ainda mais porque ainda vai para a Câmara dos Deputados, vai ser mudada, o que é hoje já não vai ser igual depois de passar pela Câmara. Eu me sentiria mais confortável se estivesse indo para o Senado. Aí poderia dar minha opinião: ‘Olha, sou favorável, sou contrário’. A princípio, não tem como ser contra uma reforma administrativa. E sobre a reforma fiscal, o que a gente não pode fazer é aumentar os impostos para a sociedade”, disse o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

