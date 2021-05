Nelsinho Trad diz que há ‘divergência muito grande’ sobre as reformas na bancada do PSD no Senado

Voto do parlamentar sul-mato-grossense está indefinido; líder do Partido Social Democrático acha que, devido à pandemia, pautas não serão votadas neste ano no Congresso

Reprodução/Jovem Pan Nelsinho Trad é o líder da bancada do PSD no Senado



A pandemia da Covid-19 faz com que todo o andar das ações do Executivo e do Legislativo se voltem prioritariamente para a área da saúde. Neste sentido, eu vejo com alguma dificuldade a tramitação neste ano de reformas estruturantes, como é o caso das reformas administrativa e tributária. Eu sou líder do PSD, a segunda maior bancada do Senado, e vejo, dentro do partido, uma divergência muito grande em relação a essas duas pautas. Eu entendo elas não conseguirão se esgotar neste ano", disse o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

