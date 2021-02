Para Armando Ferrentini, chegou a hora de fazer a reforma administrativa e o ajuste fiscal

Presidente da Editora Referência afirma que mercado publicitário será altamente beneficiado com as reformas

Reprodução/Jovem Pan Para Armando Ferrentini, a reforma administrativa e o ajuste fiscal devem ser prioridade



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil está precisando de muitas reformas, chegou o momento delas serem feitas. Eu destaco aqui como das mais importantes a reforma administrativa e o ajuste fiscal. Eu atuo no mercado publicitário, nós temos uma editora que edita várias publicações relativas à atuação das empresas na publicidade no mercado, e esse mercado será altamente beneficiado com essas reformas, principalmente as duas mencionadas: administrativa e o ajuste fiscal”, afirma Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência.

