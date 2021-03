Presidente da FIEMT defende que a sociedade apoie os parlamentares para incentivar a aprovação dos textos no Congresso

Reprodução/Jovem Pan Gustavo de Oliveira diz que reformas vão ajudar o Brasil a retomar trajetória de crescimento



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil precisa avançar, e para que esse avanço ocorra, as reformas são fundamentais para um país que precisa retomar o seu equilíbrio fiscal e promover mais justiça aos seus cidadãos. A reforma tributária e a administrativa são dois pilares importantes para um país que quer se reinserir no cenário mundial como uma grande economia e retomar uma trajetória de crescimento que vai trazer mais dignidade a todos os brasileiros e mais oportunidades para todos que aqui vivem. Para isso, nós precisamos do seu engajamento. Apoie os seus parlamentares, discuta com eles para que as reformas contemplem todas as regiões e possam fazer do Brasil o país que nós amamos e o que nós queremos para o futuro. Nós apoiamos as reformas e elas precisam acontecer logo. O Brasil tem pressa”, analisa Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT).

