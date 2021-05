Para o deputado Jerônimo Goergen, aprovação das reformas indica responsabilidade fiscal

Parlamentar do PP diz que está ‘comprometido’ com os projetos no Congresso e critica ‘ambiente político gerado pelo próprio governo’

Reprodução/Jovem Pan O deputado federal Jerônimo Goergen, do PP, disse que votará a favor das reformas tributária e administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Tenho total compromisso em votar e aprovar as reformas tributária e administrativa. É decisivo para o futuro do Brasil que avancemos nesses pontos para dar uma demonstração de responsabilidade fiscal, diminuir as dificuldades que teremos pela frente e recuperar tudo aquilo que perdemos em razão da pandemia. Se não foram votadas ainda é porque, lamentavelmente, o ambiente político, gerado pelo próprio governo, tem criado barreiras. A energia do Congresso é gasta para apagar incêndios. É fundamental que tenhamos foco, e, com esse foco, avançarmos na aprovação das reformas”, disse o deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS).

