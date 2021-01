‘Para que voltemos a ter investimento, precisamos diminuir o Custo Brasil’, diz José Ricardo Roriz Coelho

Para presidente da Abiplast, reforma administrativa é fundamental e serve para redefinir o tamanho do Estado brasileiro que, segundo ele, é grande e gasta muito

Reprodução José Ricardo Roriz Coelho defende a reforma administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Nós precisamos, com urgência, de uma reforma administrativa para que seja feito um ajuste fiscal. A reforma administrativa é para definir o tamanho do Estado. Hoje, o Estado brasileiro é muito grande, gasta muito, nós temos tido déficits ao longo dos últimos anos e, além de ter um déficit alto, nós temos uma carga tributária enorme para cobrir essas despesas todas com o tamanho que o Estado brasileiro tem. Então, é uma reforma administrativa é fundamental e um ajuste fiscal também, ainda mais agora, depois dessa questão de pandemia, onde foi feito o auxílio emergencial, onde o endividamento do governo aumentou muito e boa parcela desse endividamento vai vencer agora no ano de 2021. E, claro, para que voltemos a ter investimento, para que voltemos a ter contratação desses empregos que foram perdidos ao longo da pandemia, precisamos diminuir o Custo Brasil. E dentre os custos enormes que temos aqui no Brasil que tiram nossa competitividade, sem dúvida nenhuma, são os custos tributários. Precisamos simplificar o processo de pagamento de tributos aqui no Brasil e, pelo menos a médio e longo prazo, nós temos a perspectiva de que as empresas brasileiras vão ter uma carga tributária menor”, analisa o presidente da Abiplast, José Ricardo Roriz Coelho.

