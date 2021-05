‘Para retomar a economia, precisamos tocar as reformas’, diz deputado Darci de Matos

Parlamentar do PSD se declara favorável às mudanças estruturais porque o país ‘precisa oferecer um serviço de qualidade e voltar a gerar empregos’

Reprodução/Jovem Pan O deputado federal Darci de Matos afirma que votará a favor das reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Vou votar a favor da reforma administrativa e das demais reformas porque nós precisamos oferecer um serviço de qualidade à nossa população e, sobretudo, aquecer a nossa economia, voltar a gerar empregos. Com certeza, a pandemia atrasou um pouco as reformas. Estamos concentrando as nossas forças para salvar vidas, na busca das vacinas, mas também na retomada da economia do Brasil. E para retomar a economia, precisamos tocar as reformas. Vamos votar a administrativa, vamos votar a tributária, vamos votar os processos de privatizações ainda neste ano”, acredita o deputado Darci de Matos (PSD-SC).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.