‘Para voltarmos ao desenvolvimento, precisamos das reformas’, diz Marcello Brito

Presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio pede que os cidadãos brasileiros apoiem a aprovação dos projetos para o Brasil voltar a crescer

Reprodução/Jovem Pan Marcello Brito defende as reformas administrativa, tributária e política



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Sairemos dessa pandemia numa situação muito pior do que quando entramos, seja economicamente, seja sob o ponto de vista do esgarçamento social, seja sob o ponto de vista trabalhista. Para que invertamos esse caminho do Brasil e voltemos ao desenvolvimento, nós precisamos das reformas. Reforma administrativa que enxugue o Estado, a tributária para dar assertividade aos negócios, e a reforma política que dê seriedade a essa estrutura nacional. O Brasil precisa voltar a ser um país que cresce. Em vez dessa briga eterna entre otimistas e pessimistas políticos, o que nós precisamos é de cidadãos reformistas, de cidadãos que querem e enxergam que precisamos colocar o Brasil no rumo novamente. Seja um apoiador e um batalhador pelas reformas já aqui no nosso país”, afirma Marcello Brito, presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.