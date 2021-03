Paulo Eduardo Guimarães defende aprovação de reformas para trazer inovação à economia

Para o presidente da Afrac, o país precisa reduzir o custo Brasil e a burocracia para conseguir se tornar mais competitivo globalmente

Reprodução/Jovem Pan Paulo Eduardo Guimarães afirma que as reformas administrativa e tributária são urgentes



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Vivemos um momento de extrema globalização, e isso é especialmente notável na indústria de tecnologia. Por outro lado, o custo Brasil, a burocracia e a complexidade colocam as nossas empresas numa posição muito difícil na competição global. Esse contexto é especialmente danoso quando a gente trata de tecnologia, que é a indústria que traz a inovação e o dinamismo para o parque industrial brasileiro, para o comércio e para os serviços. É muito importante que todos entendam a urgência das reformas tributária, administrativa e do endereçamento do custo brasil, porque só assim as empresas vão conseguir trazer a inovação e o dinamismo que a nossa economia e a nossa sociedade precisam. Vamos em frente”, analisa Paulo Eduardo Guimarães, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC).

