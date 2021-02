Paulo Petroni defende a redução do Custo Brasil para melhorar a qualidade de vida no país

Presidente da CervBrasil diz que sociedade brasileira desperdiça cerca de R$ 1,5 trilhão em atividades que não agregam valor à população

Reprodução/Jovem Pan Paulo Petroni defende a reforma administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Por que o Brasil não consegue apresentar taxas de desenvolvimento econômico suficientes para propiciar uma significativa melhora na qualidade de vida dos seus 220 milhões de habitantes? A resposta para isso pode estar passando pela necessária redução do Custo Brasil, ou seja, redução dos cerca de R$ 1,5 trilhão que são desperdiçados por toda a sociedade brasileira em atividades que não agregam valor na melhoria da qualidade de vida da população como um todo. É um momento de, juntos, de maneira metodológica, de maneira priorizada, buscarmos a redução célere desse Custo Brasil e, rapidamente, começar a oferecer a melhoria da qualidade de vida que a população tanto almeja e tanto merece. Uma reforma administrativa que desenhe um tamanho de Estado suficiente para poder prover de maneira eficiente os objetivos aos quais ele foi traçado. Uma reforma tributária que permita fornecer esses recursos, mas que também permita a competitividade para os sistemas produtivos poderem enfrentar os concorrentes internacionais. Juntos seremos maiores que as adversidades”, afirma Paulo Petroni, presidente da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil).

