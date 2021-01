Paulo Skaf: ‘É fundamental que se aprove a Reforma Administrativa e que se atinja o ajuste fiscal correto’

Reprodução Paulo Skaf defende a aprovação da Reforma Administrativa para reajustar as contas do Brasil



"As reformas estruturais são muito importantes, seja a Reforma da Previdência, que já foi aprovada, seja a Reforma Administrativa, que precisa ser aprovada. Essas reformas possibilitam que se faça o ajuste fiscal, o ajuste das contas, enquadrando o Estado brasileiro dentro da sua possibilidade de gastos, assim como as pessoas fazem, uma dona de casa faz na sua casa, como as empresas e as instituições fazem. E se não fizerem, quebram. O Estado, como não quebra, vai abrindo um buraco, vai gastando mais, vai tomando um dinheiro emprestado, pagando juros e todo esse ônus recai sobre toda a sociedade, todo o povo brasileiro. Por essas razões, é fundamental que se aprove a Reforma Administrativa e que se atinja o ajuste fiscal correto, se ajuste as contas do Brasil e se enquadre o Estado brasileiro dentro das suas possibilidades de gastos. É uma luta para todos nós pelo bem do Brasil", afirma o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.