‘Precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para a economia crescer’, diz Esperidião Amin

Senador destaca a importância da reforma administrativa e tributária para a recuperação do Brasil

Reprodução/Jovem Pan Espiridião Amin defende a aprovação de reformas como contribuição para o país



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que nossa economia volte a crescer. Dentre os impulsos que nós podemos produzir, temos a reforma tributária, dando modernidade e competitividade em matéria de tributação para o nosso país. Temos também a reforma administrativa, modernizando o nosso serviço público. Essas duas são, sem dúvida alguma, essenciais, e nós temos que dar essa contribuição para o nosso país”, avalia Espiridião Amin, senador do PP-SC.

