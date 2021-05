‘Quem ganha menos, paga menos’, diz senador Carlos Viana sobre reforma tributária

Além de ser favorável à mudança no sistema fiscal, jornalista filiado ao PSD defende melhoria na administração pública e proõe reflexão: ‘Qual o tamanho do Brasil que nós queremos?’

Reprodução/Jovem Pan O senador Carlos Viana é a favor das reformas tributária e administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Eu entendo que nós temos duas grandes discussões que precisam ser encaradas pelo Congresso em relação às reformas. A primeira delas, a reforma tributária: facilitar a vida de quem gera emprego e renda no Brasil, tornar a carga mais equilibrada. Quem ganha menos, paga menos. E sem aumentar impostos, porque a sociedade não quer mais apenas o equilíbrio e a reorganização. E a reforma administrativa, que precisa responder uma pergunta importante: qual o tamanho do Brasil que nós queremos quando falamos de uma administração pública. Dois assuntos que nós precisamos, o mais urgentemente possível, dar respostas ao povo brasileiro”, disse o senador Carlos Viana (PSD-MG).

