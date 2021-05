‘Reforma administrativa vai gerar serviço público eficiente’, afirma Alex Manente

Deputado do Cidadania projeta enxugamento da máquina pública e pede agilidade da CCJ para que o projeto seja votado logo na Câmara

"As reformas do nosso país são fundamentais. A reforma administrativa, por exemplo, tem papel importantíssimo de enxugar os custos excedentes do Estado e gerar um serviço público mais eficiente e de qualidade a toda a população. Queremos que a Comissão [de Constituição e Justiça e de Cidadania] rapidamente cumpra o seu papel para que o plenário da Câmara, ainda neste ano, possa entregar as respostas que a população precisa para os próximos 10, 20 anos. A reforma tributária também é fundamental para acabar com as desproporções que existem na carga tributária brasileira. Precisamos tributar consumo, e não produção, para atrair investimentos e fazer com que o imposto seja abatido onde precisa gerar serviço de qualidade", analisou o deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP).

