‘Reformas podem trazer investimentos, mas é preciso corrigir distorções’, diz Vanderlei Macris

Deputado do PSDB declara voto a favor dos projetos de mudanças estruturais, mas anuncia: ‘Precisamos cortar os privilégios de todos: Judiciário, Executivo e Legislativo’

Reprodução/Jovem Pan O deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB, diz que reformas podem propiciar investimentos no país



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Estamos com o Brasil estagnado em um momento em que o país precisa alavancar novas oportunidades de emprego e propiciar investimentos. Votei pela privatização da Eletrobras, e é importante dizer que esta medida, como também a aprovação das reformas que tramitam no Congresso, tem um peso muito significativo para revertemos o quadro da economia brasileira. A reforma administrativa e a reforma tributária podem significara entrada de mais investimentos, mais recursos para que aqui sejam aplicados. Mas precisamos corrigir as distorções. Nós, parlamentares, temos a responsabilidade de debater as propostas e corrigir o que não trará efetividade. Cortar os privilégios é o principal. E os de todos: Judiciário, Executivo e também do Legislativo“, disse o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP).

