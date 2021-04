‘Reformas vão ajudar o Brasil a ser um país mais justo e inclusivo’, diz Paulo Solmucci

Para o presidente da Abrasel, Congresso Nacional deve entregar as reformas administrativa e tributária ainda neste ano

Reprodução/Jovem Pan Além das reformas administrativa e tributária, Paulo Solmucci ressaltou a importância do equilíbrio fiscal



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Os brasileiros parecem ter compreendido a importância e a urgência da reforma administrativa, da tributária, bem como os benefícios de mantermos o equilíbrio fiscal. Ao suprimirmos privilégios com a reforma administrativa, aumentaremos a produtividade e a eficácia do Estado. Ao simplificarmos o sistema tributário, dando maior transparência, favorecendo o empreender e, especialmente, desonerando os mais pobres, daremos um enorme passo na direção de um Brasil novo, mais simples para se empreender, melhor para se viver, mais justo e inclusivo. É importante que o Congresso cumpra o seu papel de modernizar o Estado e que entregue essas reformas necessárias ainda este ano”, avalia Paulo Solmucci, presidente da Abrasel.

