‘Reformas vão desonerar a folha salarial e geral empregos’, diz Jeferson Furlan

Presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores pede união da sociedade civil e empresários para que mudanças estruturais sejam aprovadas

Reprodução/Jovem Pan Jeferson Furlan, presidente da Fenavist, confia na retomada econômica após a aprovação das reformas



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Chegou a hora. A hora de acompanharmos as reformas tributária e administrativa que estão tramitando no Congresso Nacional. Precisamos do apoio de toda a sociedade civil organizada e de todos os líderes empresariais para que possamos aprovar uma reforma que venha desonerar a folha de pagamento das empresas a fim de gerar empregos e riquezas para o país. Ainda na reforma administrativa, ajudar a aprovação para a desoneração dos Estados, municípios e do próprio governo federal para que possamos retomar o crescimento do nosso país e gerar empregos, que é o que mais imposta para a população”, destacou Jeferson Furlan, presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist).

