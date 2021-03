Renato Casagrande ressalta a importância da aprovação de reformas, principalmente a tributária

Para o governador do Espírito Santo, é fundamental que as reformas apontem sempre na direção da distribuição de riqueza

Reprodução/Jovem Pan Renato Casagrande afirmas que reforma administrativa está apontada para o futuro



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “As reformas constitucionais estruturantes são fundamentais para serem aprovadas e que tramitem com velocidade no Congresso Nacional. Lógico, sempre observando uma questão que é fundamental num país como o nosso. Um país desigual como o Brasil, com algumas pessoas que têm um acúmulo de renda e de patrimônio muito grande e a maioria com pouco. É fundamental que as reformas apontem sempre na direção da distribuição de riqueza, especialmente na votação da reforma do sistema tributário brasileiro. Acho que as duas são importantes. A reforma administrativa está apontada para o futuro, para novos servidores, ela é importante porque tem ainda uma herança que precisa ser debatida com a sociedade com relação às corporações, mas a reforma que pode de fato fazer distribuição de riqueza é a reforma do sistema tributário brasileiro”, avalia o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

