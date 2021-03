Ricardo Barros diz que reforma administrativa deve ser votada na Câmara em 60 dias

Líder do governo na Câmara dos Deputados ainda disse que o governo tem condições de votar o orçamento no mês de março

Reprodução/Jovem Pan Deputado disse que o ajuste fiscal está sendo tratado junto com a reforma tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A reforma administrativa vai passar por admissibilidade na Comissão de Justiça e será instalada uma comissão especial. O relator, deputado Arthur Maia, que foi relator da reforma da previdência, conhece bem o assunto. Tenho a esperança de que vamos votar a reforma administrativa rapidamente, em 60 dias, aqui na Câmara. Quanto ao ajuste fiscal, nós estamos trabalhando na reforma tributária, fizemos um bom ajuste agora na PEC do auxílio emergencial, e o governo tem condições de votar o orçamento de forma equilibrada ainda neste mês”, afirma o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara.

