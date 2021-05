Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, afirma que reformas serão votadas ‘com certeza’ neste ano

Em depoimento à Jovem Pan, deputado conta como estão os projetos na Câmara e reafirma voto a favor

Reprodução/Jovem Pan O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) é o líder do governo na Câmara dos Deputados



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Vou votar a favor das reformas, elas são importantes para o Brasil. E a reforma administrativa será colocada em pauta assim que dada a admissibilidade na Comissão de [Constituição e] Justiça [e Cidadania] e criada a comissão especial. A reforma tributária aguarda a publicação de relatório do deputado Agnaldo Ribeiro. São matérias complexas. A reforma administrativa é mais fácil porque só trata de futuros servidores. A tributária é mais complexa, mas vamos votá-las com certeza nesta ano na Câmara dos Deputados“, disse o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo federal na Câmara.

