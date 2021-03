Rodrigo Pacheco confia na aprovação das reformas administrativa e tributária no Congresso

Presidente do Senado considera que o Brasil precisa de mudanças estruturais para alcançar justiça social no sistema de arrecadação e voltar a crescer economicamente

Reprodução/Jovem Pan Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, diz que Congresso está comprometido com agenda de reformas



"O Brasil, nos últimos anos, tem feito importantes reformas estruturantes. Algumas delas dependem de apreciação no Congresso Nacional: a reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados e é muito importante para a reestruturação do Estado brasileiro, atingindo novos funcionários públicos, e a reforma tributária, que, embora muito complexa, precisa ser feita para desburocratizar, simplificar, gerar justiça social no sistema de arrecadação. Nós confiamos muito na apreciação e aprovação de ambas as reformas, que se somam a outras tantas, inclusive a PEC Emergencial, que estabeleceu no Brasil um protocolo fiscal que será muito importante para a retomada do crescimento econômico da nossa nação", disse o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.