Senador Acir Gurgacz afirma que reforma administrativa vai dar sinal positivo para o mercado

Parlamentar do PDT diz que vai votar a favor do projeto de mudança na máquina pública, mas avisa que ele não pode mudar apenas o serviço público: ‘Deve abranger toda a esfera da administração’

Reprodução/Jovem Pan O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) diz que votará a favor das reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Um tema que é da maior importância para o nosso país: a reforma administrativa. Eu entendo que isso vai dar um sinal muito positivo para o mercado, vai mostrar que o país está preocupado em atualizar a questão administrativa brasileira. Agora, a reforma administrativa não pode se conter apenas aos servidores públicos. Por exemplo: um dos temas da maior importância para o nosso país é o planejamento. E nós não temos mais o Ministério do Planejamento. A reforma administrativa deveria abranger toda a esfera da gestão, da administração, e de como estamos administrando o país a nível federal, por meio do Executivo e do Legislativo. Falar de uma matéria tão importante como a reforma tributária. Sabemos que temos uma dificuldade grande com relação à redução de impostos, o grande objetivo de uma reforma deste tipo. Já que isso não é possível, ok. Vamos diminuir o custo administrativo, mas não vamos deixar aumentar impostos em hipótese alguma”, disse o senador Acir Gurgacz (PDT-PR).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.