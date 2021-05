Senador Chico Rodrigues afirma que as reformas ‘vão contribuir demais’ para a economia

Empresário filiado ao DEM promete defender no Congresso os projetos de mudanças estruturais e ressalta esforço de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco

Reprodução/Jovem Pan O senador Chico Rodrigues revelou que votará a favor das reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “As reformas administrativa e tributária são fundamentais para a vida do nosso país. Já está passando do tempo, na verdade, era uma meta do governo para os quatro anos. Eu votarei favorável e as defenderei de uma forma muito firme, porque entendo que essas duas reformas são importantes, necessárias e, acima de tudo, vão contribuir demais para a economia do nosso país. Essa demora acontece exatamente porque estamos vivendo um momento de pandemia. As sessões não presenciais dificultam as discussões, as negociações, mas eu acredito que, pelo esforço do presidente da Câmara [Arthur Lira] e o do Senado [Rodrigo Pacheco], o conjunto de deputados e senadores será convencido dessa necessidade que o país tem no momento”, falou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR).

