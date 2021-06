Senador Wellington Fagundes anuncia voto a favor das reformas: ‘Objetivo é simplificar o Brasil’

Parlamentar do PL diz que mudanças estruturais vão facilitar a vida das empresas e, consequentemente, gerar mais empregos

Roque de Sá/Agência Senado - 07/06/2021 O senador Wellington Fagundes (PL-MT) é a favor das reformas tributária e administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Este tema da reforma tributária, bem como a reforma administrativa, claro que é um objetivo que todos nós temos que trabalhar, simplificar o Brasil. Quanto menos Brasília e mais Brasil, melhor. E eu digo que quanto menos Esplanada e mais Brasil, melhor ainda. Então temos que promover a reforma exatamente para promover mais empregos, mais geração de oportunidades. E o peso da burocracia não dá para aceitar, nós temos que fazer com que as empresas, principalmente as pequenas e as micros, tenham mais oportunidades, gerem emprego por meio de um processo tributário simples. Atrair também as megas e grandes empresas, seja do Brasil ou seja do capital que quer aqui investir. Portanto, eu sou favorável e vamos trabalhar por isso, sim”, disse o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

