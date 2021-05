Silvio Costa Filho é a favor das reformas, mas acredita que elas serão votadas só em 2022

Deputado federal pelo Republicanos afirma que mudanças estruturais vão alavancar o crescimento econômico do país e gerar empregos

Reprodução/Jovem Pan O deputado Silvio Costa Filho pede "o melhor texto possível" para as reformas



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Eu defendo a reforma administrativa e a reforma tributária desde que a gente construa o melhor texto possível. As reformas são fundamentais para o Brasil, para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos. Entretanto, por causa do coronavírus, essa crise sanitária que tem preocupado a todos nós, acho pouco provável que a gente vote neste ano. É possível que as reformas fiquem para 2022. Vamos trabalhar para que elas avancem. Mas, neste momento, acho difícil votar ao longo do ano”, disse o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

