‘Temos um dos sistemas tributários mais perversos do mundo’, diz Katia Cubel

Empresária defende a urgência da reforma tributária para aumentar a qualidade dos serviços oferecidos aos brasileiros

Reprodução/Jovem Pan Katia Cubel afirma que precisamos de equidade e de um sistema tributário mais simples



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundament ais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil precisa urgente de reformas estruturais, entre elas, a reforma tributária. Nós temos um dos sistemas tributários mais perversos do mundo. Pagamos caro, pagamos muito e o governo nos entrega serviços altamente precários. São poucos os serviços bancados pelo Estado com nossos impostos, e a maioria deles com uma qualidade muito questionável. Dois avanços são fundamentais nesses momentos. Precisamos da simplificação do sistema tributário brasileiro e de equidade, para que todas as pessoas paguem da mesma maneira, equilibrada e balanceada, pelos serviços que consomem”, afirma a empresária Katia Cubel.

