João Carlos Brega: ‘Teremos um Estado com mais educação e saúde com a Reforma Administrativa’

Presidente da Whirlpool América Latina afirma que devemos cobrar senadores e deputados federais para que a pauta das reformas avancem e sejam aprovadas

Reprodução/Jovem Pan Para João Carlos Brega, questão tributária impede a economia brasileira de crescer como deveria



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A Reforma Administrativa é mais do que urgente, nós precisamos de um Estado nas suas vocações básicas: educação, segurança e saúde, mais médicos, mais hospitais, mais medicamentos, mais enfermeiros. Só através da Reforma Administrativa isso será possível. A sociedade que trabalha, a sociedade que investe, a sociedade que toma riscos para o país crescer está mais do que empenhada para que isso aconteça. Uma outra bola de ferro que impede a nossa economia de crescer é esse manicômio tributário que nós vivemos. Daí nós, sociedade, temos de fazer a nossa parte. Vamos contatar o nosso senador que elegemos com o nosso voto, o nosso deputado federal, e tirá-los dessa bolha que é Brasília e mostrar a realidade. Mostrar que a sociedade que investe, a sociedade que produz necessita e urge para continuar a fazer desse país um excelente lugar para se viver com a reforma administrativa e tributária“, avalia João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina.

