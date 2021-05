Deputado Vinicius Poit diz que votará a favor das reformas: ‘Todos devem estar envolvidos’

Em depoimento à Jovem Pan, parlamentar do Novo criticou os super salários, a estabilidade ‘desmedida’ e o excesso de tributação do Brasil

Jovem Pan Deputado federal Vinicius Poit (Novo-SP) votará a favor das reformas tributária e administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Votarei a favor da reforma administrativa e da tributária. É lógico que a gente precisa melhorar o texto. Na reforma administrativa, por exemplo, todos devem estar envolvidos, principalmente a elite do funcionalismo, o Ministério Público, Judiciário, políticos… Todos têm que dar a sua contribuição. No Estado onde os super salários reinam, os privilégios reinam, as estabilidades são desmedidas e o bom servidor — porque a gente tem que separar o joio do trigo — é prejudicado pelo mau servidor, que não é avaliado, não tem meritocracia”, afirma o deputado federal Vinicius Poit (Novo-SP).

“Já em relação à reforma tributária, o Brasil está na posição 186 de 190 países num ranking do Banco Mundial sobre aonde é melhor para se fazer negócio ou não. É um dos países mais complicados de se pagar impostos do mundo. É urgente a reforma que vai destravar o Brasil. Então, sou a favor da reforma tributária e a favor da reforma administrativa”, completa o parlamentar. Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.