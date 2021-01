Jovem Pan lança campanha a favor da aprovação de reformas estruturais para o Brasil

Com o tema ‘O Brasil Não Pode Mais Esperar’, empresa se posiciona e se coloca em defesa dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país

Jovem Pan/Arte Grupo Jovem Pan lança campanha "O Brasil Não Pode Mais Esperar" a favor da aprovação das reformas estruturais do país



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. O Brasil precisa seguir em frente. Não pode mais permanecer paralisado, enquanto assistimos às discussões ideológicas e ao crescimento da polarização, que não cabem mais neste país. Enquanto isso, as reformas que transformarão o país estão totalmente paradas. Projetos que precisam ser discutidos para melhoria do Brasil não saem do papel. São propostas que precisam prosseguir e que vão transformar o país na grande nação que todos desejamos, gerando mais oportunidades e empregos.

O Brasil não pode esperar e necessita da união de todos os segmentos em favor dos interesses do povo brasileiro, e não mais de determinada classe política. A união das forças políticas, empresariais e de todos os setores nacionais poderá dar novos rumos ao país, que está à beira da estagnação. Basta de discussões inúteis e de intrigas intermináveis que nos dividem e amarram os nossos passos para um futuro promissor. A esperança por tempos melhores se concretizará com coragem, ousadia e amor ao nosso país. O Brasil em primeiro lugar. O que vamos fazer pelo Brasil? O Brasil não pode mais esperar.

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial: jovempan.com.br/o-brasil-nao-pode-mais-esperar. Clique AQUI.