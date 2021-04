Laercio Gonçalves defende avanço da reforma tributária: ‘Somos reféns de um sistema caro e ineficiente’

Presidente da Adirplast afirma que guerra fiscal traz prejuízos a todos, ‘não apenas às empresas idôneas, mas também à sociedade’

Jovem Pan/Youtube Presidente da Adirplast, Laercio Gonçalves



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Infelizmente, nos setores administrativo e fiscal encontramos uma barreira intransponível. O sistema tributário brasileiro não é apenas obsoleto e complicado, mas absurdamente caro, não apenas pelos impostos que pagamos, mas por ser um sistema tão burocrático, que exige um departamento inteiro apenas para gerenciá-lo. Isso torna o produto final mais caro e menos competitivo. A guerra fiscal que vivemos há anos traz prejuízos a todos, não apenas às empresas idôneas, mas também à sociedade. Por isso defendemos a reforma do sistema tributário brasileiro. Enquanto ela não acontece, ficamos todos reféns de um sistema burocrático, caro e ineficiente. Assim, esperamos que o governo federal e o Congresso Nacional façam o que é melhor para toda a sociedade brasileira, e coloquem a reforma tributária definitivamente na lista de prioridades desse semestre”, afirma Laercio Gonçalves, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast).

