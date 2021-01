Luiz Carlos Moraes: ‘Reforma administrativa é fundamental para trazer mais eficiência e melhores serviços’

Reprodução/Jovem Pan Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, defende as reformas para o país possa seguir adiante



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O tamanho do Estado no Brasil, em todos os níveis, é muito grande e isso um custo muito alto para a sociedade, então a reforma administrativa é fundamental para trazer mais eficiência e melhores serviços para a sociedade, além de ajudar no ajuste fiscal, que é outra prioridade para o governo. Controlar as contas do governo vai trazer para os investidores no Brasil – e também no exterior – mais credibilidade e mais investimentos. Isso é fundamental e essa é a nossa recomendação: cuidem do Brasil, cuidem da reforma administrativa, cuidem das contas públicas e, com isso, com certeza, o crescimento do Brasil voltará e voltará muito rapidamente”, avaliou Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

