‘Ninguém gasta mais do que ganha e, por isso, precisamos da reforma fiscal’, diz presidente do COFECI-CRECI

João Teodoro da Silva também defende a harmonia entre os Poderes para o Brasil possa ser ‘uma nação em crescimento sempre’

Reprodução/Jovem Pan João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI-CRECI)



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Somos um grupo de empresários que defende as reformas estruturais no Brasil. Nós precismos chegar na reforma fiscal e, para chegarmos nela, precisamos necessariamente da reforma administrativa. Ninguém vive gastando mais do que ganha e isso vale também para o Brasil e, por isso, precisamos da reforma fiscal. É preciso que a harmonia e independência entre os Poderes seja realidade e não apenas letra legal e é só assim que vamos conseguir resolver os problemas do país e chegarmos naquilo que precisamos para sermos uma nação independente e crescendo sempre”, avalia João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI-CRECI).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan: jovempan.com.br/o-brasil-nao-pode-mais-esperar. Clique AQUI.