ACM Neto diz que DEM vai lutar para que as reformas sejam aprovadas ainda no primeiro semestre

Presidente nacional do Democratas e ex-prefeito de Salvador reconhece a urgência da aprovação das reformas administrativa e tributária para a retomada da economia

Flickr/Palácio do Planalto ACM Neto é o presidente nacional do partido Democratas



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. Em entrevista à Jovem Pan, o atual presidente do partido Democratas (DEM), ACM Neto, disse que só as reformas podem aliviar os problemas causados pela pandemia do novo coronavírus. “Não só preciso que exista clima como também quero assumir um compromisso público com todos os que estão nos assistindo. O Democratas vai defender, vai lutar para que as reformas sejam aprovadas ainda no primeiro semestre. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, será um dos líderes da condução desse processo de aprovação das reformas. Nós vamos ter um ano de 2021 muito difícil para o Brasil em função, ainda, dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. E só tem uma forma para atenuar essas dificuldades: aprovar as reformas. Reforma tributária, reforma administrativa, o conjunto de reformas no campo microeconômico. Tudo isso precisa avançar. E o legislativo, nesse momento, não pode ser oposição. O legislativo tem que trabalhar com independência, com harmonia e fazer a agenda do Brasil avançar. Esse é o compromisso do Democratas, da nossa bancada na Câmara Federal e no Senado da República. E essa vai ser atitude de liderança que o presidente Rodrigo Pacheco exercerá, não tenho dúvidas, a partir de agora. Precisamos de reformas já, ainda no primeiro semestre, o Brasil depende disso”, afirmou.