‘Reformas trarão grande produtividade para o setor privado e público’, diz deputado Tiago Mitraud

Segundo o parlamentar do Novo, as medidas são alavancas importantíssimas para aumentar a produtividade brasileira e devem ser votadas com urgência

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Deputado federal Tiago Mitraud (Novo)



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Eu defendo amplamente a reforma administrativa e a reforma tributária aqui no país, por um motivo muito simples: essas duas reformas são alavancas importantíssimas para a gente aumentar a produtividade do país. A reforma tributária vai ser um marco que vai trazer uma grande produtividade para o setor privado, que hoje gasta inúmeras horas, recursos, esforços, para lidar com o emaranhado tributário que é o atual sistema brasileiro. E a reforma administrativa vai trazer grande produtividade para o setor público, fazendo com que a gente tenha condições de melhorar a qualidade do serviço público para a população e também melhorar o ambiente para os servidores públicos. Por mim, essas reformas deveriam estar pautadas há muito tempo. A administrativa finalmente começou a andar, mas a tributária está parada, andando de lado há praticamente um ano e meio. Na minha opinião tem que ser votada já, é uma urgência para o Brasil ambas as reformas”, afirma o deputado federal Tiago Mitraud (Novo).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.