1,8 bilhão de reais: brasileiros correm atrás da Powerball

Próximo sorteio acontece neste sábado, 8 de março, e muitos brasileiros já garantiram sua participação



Já imaginou precisar viajar para outro país só para participar de uma loteria internacional? Há alguns anos, essa era a única opção, felizmente, com o avanço da internet e plataformas inovadoras como a TheLotter, essa realidade ficou no passado! Agora, qualquer brasileiro pode participar de mais de 50 loterias internacionais, sem precisar sair de casa. Tudo pode ser feito de forma fácil, rápida, segura e totalmente online, seja pelo computador ou pelo celular.

E se é para jogar, nada melhor do que disputar os prêmios mais altos! A Powerball dos Estados Unidos está atualmente chamando a atenção dos apaixonados por loteria ao redor do mundo com um prêmio impressionante de US$ 320 milhões — o equivalente a mais de R$ 1,8 bilhão. O próximo sorteio acontece neste sábado, 8 de março, e muitos brasileiros já garantiram sua participação, ansiosos para descobrir se a sorte irá transformar suas vidas. Afinal, alguém sempre leva o prêmio – e pode ser você!

Como jogar na Powerball?

Os bilhetes da Powerball custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier:

Abrir uma conta gratuita na TheLotter . Selecionar a loteria Powerball EUA. Escolher 5 números principais e um número adicional “Power Ball”. Confirmar a compra e efetuar o pagamento.

TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, já que teve um jogador em El Salvador que ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço.

Como funciona o serviço de loteria online?

Fácil e rápido! Um agente local da TheLotter, nos Estados Unidos, se dirigirá a uma loja autorizada pela Powerball para adquirir o seu bilhete oficial. Ele será comprado em seu nome e uma cópia digitalizada será prontamente adicionada à sua conta pessoal da TheLotter. Ao cliente em português disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de uma grande variedade de métodos de pagamentos garantidos, como Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Como resgatar o prêmio?

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano.

Se você ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a TheLotter arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada! Em seus quase 23 anos de história, a TheLotter 5 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Jogue hoje!

Não há limite para o quanto a atual jackpot pode crescer, mas por um outro lado, ele pode ser ganho no sorteio desta semana. E quem sabe, o ganhador pode ser alguém do Brasil! Compre agora seus ingressos oficiais do Powerball para o próximo sorteio, sábado, 8 de março, e tenha a chance de ganhar R$ 1,8 bilhão.