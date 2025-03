Apenas um clique replica o método de trading do Ogro de Wall Street no seu computador em busca de uma média de até R$ 798 por dia; veja como testar

Pela primeira vez, qualquer investidor pode seguir automaticamente a estratégia do Ogro de Wall Street e buscar média de até R$ 798 por dia na bolsa

Arquivo pessoal/Canva Pro André Machado, o Ogro de Wall Street



Investir na Bolsa sempre exigiu conhecimento e tempo para acompanhar o mercado. Mas agora, um dos traders mais renomados do Brasil está tornando essa jornada mais acessível e simples com uma ferramenta 100% automatizada.

O Ogro Copy Trade, desenvolvido por André Machado, também conhecido como Ogro de Wall Street, permite que qualquer investidor replique sua estratégia de trading de forma automática, sem a necessidade de experiência ou monitoramento constante.

Com esse sistema, você pode ativar sua conta e buscar até R$ 798 por dia, operando como um profissional sem precisar entender os detalhes técnicos do mercado financeiro.

Em parceria com a Opt.me, frente de tecnologia da Empiricus Research, o Ogro Copy Trade será disponibilizado no dia 17 de março.

Para saber mais detalhes do sistema e como testá-lo, basta colocar o seu nome na lista de interessados. Assim, mais informações serão enviadas para você, de forma gratuita.

Ogro Copy Trade: Conheça o sistema automatizado com meta de ganhos de R$ 798 por dia, em média

Antes de entender o potencial do Ogro Copy Trade, é preciso ter em mente que seu criador é um dos maiores traders do Brasil.

André Machado, o Ogro de Wall Street, construiu sua reputação operando na bolsa com uma estratégia baseada em análise técnica e operações de curto prazo no mercado de índice e dólar.

Para você ter uma ideia, o trader carioca confiava tanto em sua estratégia de negociações que largou um cargo de liderança executiva na Microsoft para viver de day trade… E deu muito certo. Veja só o quanto André chegou a ganhar com sua técnica:

Até R$ 130.000 em apenas 24 horas;

E até R$ 1,8 milhão em apenas 3 dias pós-carnaval, ao vivo no YouTube.

Hoje, com mais de 22 anos de experiência, ele já ajudou mais de 113 mil investidores a realizar o day trade e aplicar suas táticas para lucrar no mercado.

E agora, com o lançamento do Ogro Copy Trade, essa estratégia será automatizada pela primeira vez na história. Isso significa que qualquer investidor pode seguir os passos de André Machado sem precisar operar manualmente.

Basta ativar o seu sistema e deixar ele executar as operações automaticamente por você, replicando a metodologia de André Machado com a meta de ganhos de R$ 798 por dia.

Isso porque o Copy Trade é uma tecnologia que permite que investidores avançados ou iniciantes “copiem”, em tempo real e de forma automática, as operações de traders experientes com histórico comprovado.

Portanto, com o Ogro Copy Trade, sempre que André Machado ou sua equipe de traders realizarem uma operação, o mesmo movimento será replicado na sua conta. Você apenas define o valor investido e deixa a estratégia operar para você.

Quem testou a estratégia do Ogro, teve a chance de lucrar

Apesar de o Ogro Copy Trade ser um lançamento inédito, o André Machado realiza mentorias de trading há alguns anos com um grupo de brasileiros.

Assim, a eficácia da estratégia do trader pode ser comprovada pelo histórico de ganhos de seus mentorados. Veja só alguns depoimentos enviados por eles:

Todos os lucros acima foram obtidos pelos mentorados que tiveram acesso ao sistema proprietário de trading de André Machado, o qual será replicado no Ogro Copy Trade.

A meta de ganhos médios diários com o sistema é de até R$ 798, mas você também pode definir até onde quer chegar.

É importante lembrar que, em um mercado arriscado como o de trading, nenhum resultado passado garante lucros futuros.

Além disso, o André Machado dedicou décadas de estudo e prática para desenvolver sua estratégia, enfrentando tanto ganhos expressivos quanto dias de perdas.

Por isso, é essencial que os investidores comecem a operar com cautela, usando apenas valores que não comprometam sua segurança financeira ou sua reserva de emergência.

Por outro lado, fato é que, quem teve a oportunidade de testar a estratégia do Ogro de Wall Street, já teve a chance de ganhar dinheiro. E agora em março, você também pode ter essa oportunidade.

Veja como liberar seu acesso ao Ogro Copy Trade

Com o Ogro Copy Trade, você tem a chance de ganhar até R$ 798 por dia, na média, com apenas um clique e com o respaldo da estratégia de um dos traders mais experientes do Brasil.

E a boa notícia é que você já pode colocar o seu nome na lista de interessados para saber como liberar o seu acesso e buscar renda extra todos os dias em 2025.

Mas atenção: as vagas para acessar o Copy Trade são limitadas para manter a eficiência do sistema e permitir que cada investidor tenha o suporte adequado. Portanto, não deixe de se inscrever para ficar entre os primeiros da fila de acesso: