Aproveite o clima festivo: concorra ao prêmio de R$ 7,36 bilhões da Mega Millions

Divulgação/TheLotter O prêmio histórico da Mega Millions nesta sexta-feira representa a chance de realizar sonhos



Estamos em pleno clima de festas de fim de ano e, com o Réveillon se aproximando, é o momento perfeito para sonhar grande e começar 2025 com o pé direito. Imagine começar o ano novo transformando sua vida ao ganhar um dos maiores prêmios lotéricos do mundo! Nesta sexta-feira à noite, 27 de dezembro, a Mega Millions dos Estados Unidos oferece um impressionante prêmio de mais de US$ 1,15 bilhão — equivalente a cerca de R$ 7,36 bilhões.

Por que jogar agora? O clima festivo é sobre esperança, novas metas e a busca por um futuro melhor. O prêmio histórico da Mega Millions nesta sexta-feira representa exatamente isso: a chance de realizar sonhos, transformar sua vida e começar o ano novo com uma perspectiva completamente diferente. E com o TheLotter, participar nunca foi tão fácil.

Com o TheLotter, você pode participar dessa incrível oportunidade diretamente do Brasil, de forma online, segura e rápida, sem precisar sair de casa. A plataforma permite que brasileiros participem das maiores loterias internacionais, e a Mega Millions é, sem dúvida, um destaque imperdível neste fim de ano.

Para ter uma chance de ganhar grandes prêmios de loteria, os brasileiros podem se inscrever na TheLotter, selecionar seus números favoritos para o próximo sorteio da Mega Millions e confirmar o seu pedido. Os representantes da TheLotter comprarão bilhetes oficiais em nome dos clientes. Assim que os resultados do sorteio são anunciados, a TheLotter notifica os ganhadores, garantindo que eles recebam 100% de seus ganhos, após a dedução dos impostos, sem comissão.

O que acontecerá se você ganhar

Segundo as regras das Mega Millions, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. É por isso que os bilhetes dos nossos clientes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

É legal jogar na Mega Millions estando no Brasil?

É completamente permitido participar da Mega Millions estando no Brasil. As legislações estadunidenses não impõem restrições à concessão de prêmios das loterias dos EUA a estrangeiros, o que valida a participação online na loteria a partir do Brasil.

Em seus 22 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 125 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Comece 2025 com o pé direito

Enquanto você se prepara para celebrar o ano novo com amigos e família, não perca essa oportunidade única de entrar na história com um prêmio de bilhões. Inscreva-se hoje no TheLotter e entre na disputa pela Mega Millions. Sua sorte pode começar antes mesmo dos fogos de artifício do Réveillon!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/