Até R$ 1 mil por dia, em média: veja como testar o Gamma Quant, nova IA de investimentos da Empiricus

Inteligência artificial usa modelos quantitativos para automatizar operações na Bolsa de Valores; veja como funciona a ferramenta para quem busca renda extra diária

Quem busca renda extra na Bolsa de Valores acaba de ganhar um aliado: a Opt.me, braço de tecnologia da Empiricus Research, disponibilizou acessos ao Gamma Quant. A ferramenta utiliza inteligência artificial com base em modelos estatísticos para operar investimentos em renda variável.

O sistema recebeu algoritmos ainda mais refinados e permite que, com apenas três cliques, você programe o robô para buscar renda diária de até R$ 1 mil, em média. O Gamma Quant está liberado para testes gratuitos.

Entenda como o Gamma Quant funciona na prática

Desenvolvido por Sérgio Ferro, mestre em Economia pela FGV e profissional com mais de 35 anos de mercado, o Gamma Quant se baseia em estratégias quantitativas consagradas — como aquelas utilizadas por grandes fundos internacionais e inspiradas na metodologia de Jim Simons, considerado o “pai” da análise quantitativa moderna. Além disso, é resultado de décadas de estudo sobre como os ultrarricos investem e multiplicam seu capital, com base em dados, disciplina e automatização.

O funcionamento é simples:

Você ativa o sistema com um clique; Define a meta de lucro que deseja buscar no dia — começando, por exemplo, com R$ 100 ou R$ 200 por dia, e aumentando conforme a sua familiaridade; O Gamma Quant processa dados do mercado em tempo real; E executa automaticamente as operações identificadas, seguindo os parâmetros definidos.

Tudo isso acontece sem a necessidade de acompanhar gráficos, estudar ativos ou entender indicadores técnicos. O investidor só precisa configurar a meta que quer buscar no dia, autorizar as operações e ver os resultados.

Com tecnologia de ponta, Gamma Quant é um dos lançamentos mais avançados da Opt.me

O Gamma Quant une três pilares que transformaram o mercado nos últimos anos: inteligência artificial, análise de dados e automação.

Assim, ao identificar padrões estatísticos em milésimos de segundo, o robô consegue executar operações com muito mais agilidade e precisão do que qualquer pessoa.

E tudo isso fica ao alcance de qualquer investidor com acesso à internet. Basta um computador ou celular para colocar o sistema em operação e buscar renda extra com apoio da IA.

Ao automatizar as decisões, a ferramenta não só ajuda a minimizar erros humanos, como disciplina a estratégia e torna a operação mais objetiva. Ou seja, ela funciona como um braço direito do investidor — só que com milhares de linhas de código por trás.

Mais do que um sistema de trade, o Gamma Quant representa uma nova forma de operar na Bolsa, sem precisar de cursos complexos, métodos mirabolantes ou horas de estudo por dia.

Com o Gamma Quant você pode buscar até R$ 1 mil por dia, em média

O Gamma Quant foi programado para buscar uma média de R$ 1.000 por dia útil, valor estimado com base em simulações e resultados históricos de usuários da ferramenta. Mas é importante destacar: esse tipo de operação envolve risco e os ganhos variam conforme as condições do mercado. Por isso, haverá dias de ganhos, mas também de perdas.

Assim como qualquer investimento em renda variável, não há garantia de retorno, e resultados passados não representam promessas de lucros futuros. Por outro lado, o uso de uma abordagem quantitativa e sistematizada tende a oferecer mais consistência ao longo do tempo — justamente por retirar o fator emocional e seguir critérios matemáticos.

Veja como participar dos testes gratuitos

A Opt.me está liberando o cadastro gratuito à lista de interesse do Gamma Quant. O objetivo é mostrar, na prática, como a ferramenta funciona e permitir que os interessados acompanhem o sistema em tempo real. Durante a demonstração, o usuário poderá entender a lógica do robô, configurar sua meta de ganhos, ver os sinais gerados, acompanhar a execução das ordens e conferir os resultados do dia.

Essa é uma chance para conhecer gratuitamente uma tecnologia usada por traders profissionais, sem precisar se aprofundar nos conceitos técnicos de mercado. Todo o processo foi desenhado para ser intuitivo, mesmo para quem nunca investiu na Bolsa antes. Para garantir sua vaga e acompanhar a demonstração gratuita da ferramenta, basta fazer o seu cadastro gratuito:

