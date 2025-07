Bernardo Pascowitch: ex-advogado lucrou 1.147% com criptomoedas em 2 meses e agora ajuda brasileiros a buscar até R$ 20 mil

Detentor da maior rentabilidade de conhecimento público no Brasil, Bernardo Pascowitch lança sistema para quem deseja espelhar suas negociações com criptomoedas

Há pessoas que foram haters do bitcoin na época em que alguns visionários avisavam que o certo era comprar a criptomoeda. Se isso for familiar para você, talvez te conforte saber que até Michael Saylor – um dos maiores “evangelistas” do ativo digital e fundador da Strategy – já foi assim. No Brasil, alguns investidores que são referência do mercado também não ficaram imunes a isso.

Bernardo Pascowitch, advogado de formação, empresário e trader brasileiro, também já foi desconfiado com a criptomoeda antes de virar um entusiasta. Como bom advogado, Pascowitch questionou a tese do bitcoin quando o conheceu em meados de 2014.

Mal sabia ele que em pouco mais de 10 anos, ele seria um dos maiores influenciadores de ativos digitais do país e ganharia o título de trader brasileiro com maior rentabilidade operando criptomoedas. O venerável título veio depois de uma rentabilidade histórica de 1.147% de março a junho de 2025, ganhando os olhos do Brasil e o respeito de muitos investidores.

O mais interessante é que esse lucro não veio depois de uma pernada contínua de alta do bitcoin. Na verdade, o trader foi sagaz e conseguiu um resultado impressionante em movimentos diferentes: lucrou na alta e na baixa do ativo. Sua engenhosa habilidade está abrindo as portas para que novos investidores também possam lucrar com criptomoedas, mesmo sem habilidade de ler gráficos e interpretar tendências.

Graças ao lançamento do Block Mirror, novos e velhos traders são convidados a espelhar as operações de Pascowitch, sem a necessidade de qualquer esforço para ter a chance de lucrar. O objetivo inicial é gerar até R$ 20 mil na conta dos investidores, começando com um aporte de R$ 1 mil.

De advogado a trader mais rentável do Brasil: saiba a trajetória de Bernardo Pascowitch

Após ganhar seu canudo na USP, Pascowitch chegou a trabalhar como consultor de empresas do mercado financeiro. Aos poucos, seus olhos — e seu coração — voltaram-se ao mundo das finanças. Infelizmente, sua primeira desilusão financeira foi logo na primeira tacada como investidor. Em 2008, Bernardo pegou suas economias e apostou nas ações da Vale e Petrobras.

O que ele não esperava, era que uma crise (conhecida como subprime), iria corroer todo o seu capital — azar de principiante?

Bom, é claro que isso o abalou — mas pelo menos, não por muito tempo. Em meados de 2014 ele conheceu o Bitcoin. Não teve amor à primeira vista. No seu caso, era hate. Sua natureza descentralizada e sem regulação foram os principais motivos de sua desconfiança. Anos mais tarde, ele descobriria que, justamente essas características é que posicionam o Bitcoin como ativo raro.

Bernardo foi visionário ao criar o Yubb, Uma plataforma online que tem a função de buscar e comparar a rentabilidade de diferentes tipos de ativos. Como o Buscapé dos investimentos, digamos assim. A Yuub foi a primeira startup a inserir o bitcoin em sua reserva de valor, cravando em pedra na história do Brasil o nome da empresa e a posição de Bernardo em relação à criptomoeda.

Recentemente, o empresário ainda ganhou o título de trader brasileiro mais rentável da atualidade, mostrando um resultado impressionante de 1.147% em apenas dois meses*. Agora, ao atrair atenção do mercado e efetuar a parceria com a Opt.me, braço de tecnologia da Empiricus, um novo projeto está prestes a ser lançado ao grande público. Trata-se do Block Mirror, ferramenta pela qual os investidores poderão copiar as operações do profissional e ter a chance de lucrar.

A primeira fase do projeto terá início no dia 22 de julho, com o objetivo de gerar até R$ 20 mil. Essa meta considera:

Um aporte inicial de R$ 1 mil;

O reinvestimento dos possíveis lucros;

Uma performance diária média de 2,61% ao dia (o que representa metade dos ganhos reais que Bernardo teve entre abril e junho de 2025, período em que lucrou +1.147%)

Já na segunda fase, o objetivo é buscar um ganho mensal de até R$ 15.660. Ou seja, trazer renda passiva ao investidor, por meio do Block Mirror. É claro que no mercado de renda variável, não existem certezas. Retornos passados não garantem lucros futuros. Por isso, todo investidor deve ter cautela e colocar apenas uma parcela do seu capital que não prejudique o orçamento familiar.

De forma geral, essa é uma oportunidade de ouro para novos — e velhos — investidores que desejam ter a chance de espelhar as operações de um trader consolidado do mercado — sem necessidade de ficar em frente às telas.

*Com base na performance entre 12/04/2025 – 21/06/2025. Lucro de 1.147,08% no período de backtest.

