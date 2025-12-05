Black Bisutti: a primeira Black Friday do setor, que impulsiona eventos empresariais com descontos inéditos

Divulgação

O segmento de eventos corporativos vive um momento decisivo. E em primeira mão, a Bisutti faz história. Pela primeira vez, uma empresa do setor, com sua força e ecossistema de entregas, lança uma Black Friday estruturada para atender às demandas de negócios, convenções, ativações de marca, treinamentos e encontros estratégicos.

A Bisutti apresenta a Black Bisutti Corporativa, uma campanha inédita com 50% de desconto na locação dos espaços e 16% de desconto nos outros serviços — condições nunca antes praticadas para empresas que planejam seus eventos de 2026.

Esta é a oportunidade que o mercado corporativo esperava por anos, e que talvez nunca mais volte.

Com 17 anos de atuação e presença consolidada, a Bisutti é líder em criar eventos corporativos de alto impacto. Oferecemos o ecossistema de serviços completo para eventos dos mais variados formatos, unindo infraestrutura, gastronomia, decoração, tecnologia e entretenimento através de um time integrado de especialistas: Mariana Bassi, Citron Gastronomia, Eleven Bar e CX Experience.

Para Fabio Rugna, CEO da Bisutti, a campanha reforça o compromisso da empresa com inovação e estratégia: “A Black Bisutti nasceu para abrir caminho para que mais empresas realizem eventos com alto impacto. Queremos facilitar o planejamento corporativo oferecendo condições inéditas, aliadas ao padrão de excelência que nos posiciona como referência no mercado.” A infraestrutura corporativa Bisutti: A Solução que a sua empresa precisava.

A Infraestrutura Corporativa Bisutti é a resposta para a solução que a sua empresa precisava, oferecendo a escala e a diversidade necessárias para qualquer projeto, desde pequenas reuniões até grandes convenções:

Chez Corporate: Destinos paradisíacos All-Inclusive em parceria com Club Med (Punta Cana, Trancoso, Lake Paradise, Garden, Rio das Pedras) para convenções, imersões e viagens corporativas.

Destination Connect: Locais únicos para lançamentos de marca, experiências premium e eventos de relacionamento (Trancoso Teatro L’Occitane, Bisutti Fazenda Fortaleza, Bisutti Milagres Casa Marceneiro).

12 Espaços Corporativos em São Paulo: Endereços estratégicos e estrutura completa nas regiões mais nobres para o dia a dia do seu negócio (convenções, workshops, treinamentos, eventos híbridos e ativações de marca).

Em cada um desses locais, você garante que o seu evento terá o tamanho e o padrão Bisutti – um impacto inigualável.

A Black Bisutti Corporativa é válida para eventos contratados entre 11 de novembro e 7 de dezembro, com realização no primeiro semestre de 2026.

Esta é a oportunidade estratégica que faltava para iniciar o próximo ciclo com eventos de excelência e inovar no mercado. Não perca este momento histórico. Acesse agora (clique AQUI) e garanta sua data:

