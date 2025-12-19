BYD atinge marca histórica e vende 100 mil carros elétricos e consolida liderança no Brasil

A greentech acelera a democratização da mobilidade elétrica e redefine o futuro do setor no país

Divulgação/BYD Em pouco mais de três anos no Brasil, a BYD já supera a segunda colocada em mais de sete vezes no ranking de BEVs



A BYD acaba de alcançar um marco que redefine a história da mobilidade elétrica no Brasil: 100 mil veículos 100% elétricos emplacados no país. A conquista consolida a greentech como referência na eletrificação nacional. Em pouco mais de três anos no Brasil, a empresa já supera a segunda colocada em mais de sete vezes no ranking de BEVs, e seu volume de vendas é quase três vezes maior que a soma dos concorrentes entre a 2ª e a 10ª posição, segundo a Fenabrave. Um resultado que mostra que o Brasil não apenas aderiu à eletrificação, como também escolheu quem lidera essa transformação.

“Mais do que vender carros, a BYD mudou a forma como o brasileiro se relaciona com a mobilidade, tornando o carro elétrico acessível, desejado e possível. O marco de 100 mil emplacamentos é a prova definitiva de que a eletrificação não é o futuro: é o agora. Essa conquista é a prova concreta do nosso compromisso com uma mobilidade sustentável, inteligente e feita para a realidade brasileira”, celebra Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head de Comercial e Marketing da BYD no Brasil.

Mobilidade e eletrificação democratizada

Com produção nacional em Camaçari (BA), a BYD alcançou em poucos anos um espaço que costuma levar décadas para ser conquistado. A chegada de modelos de entrada, como o Dolphin e o Dolphin Mini, ampliou a proposta da marca: além de oferecer mobilidade sustentável, a BYD democratizou o acesso ao carro elétrico e abriu caminho para que novos perfis de consumidores pudessem fazer parte dessa revolução.

“A estratégia de marca da BYD sempre esteve alinhada ao nosso propósito de construir sonhos e transformá-los em realidade. Antes da nossa chegada, a eletrificação ainda parecia distante do consumidor, quase sempre tratada como uma promessa de futuro. Entramos dispostos a tornar o elétrico acessível, e hoje o sucesso de vendas do Dolphin Mini é a prova viva de que esse futuro já chegou e veio para ficar”, completa Tyler Li, presidente da BYD Brasil.”

Economia e sustentabilidade

Além de sustentável, a eletrificação também é uma decisão inteligente para o bolso. Dependendo da localidade e da recarga residencial, o custo por quilômetro rodado pode ser até 80% menor do que em um veículo a combustão. Em estados como São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, proprietários de veículos elétricos contam ainda com benefícios como isenção de rodízio e redução do IPVA, ampliando ainda mais a economia no dia a dia.

Atualmente, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul concentram a maior parte das vendas de elétricos da BYD, um reflexo da expansão da infraestrutura de recarga e do amadurecimento do consumidor brasileiro. Entre os modelos mais populares estão o Dolphin Mini (48.301 unidades) e o Dolphin GS (26.916 unidades). Com presença em todos os estados do país, a BYD já conta com 200 concessionárias e deve chegar a 250 nos próximos meses.

A marca histórica dos 100 mil carros elétricos é a tradução perfeita do propósito que move a BYD: transformar mobilidade em impacto positivo e acelerar a transição para um Brasil mais limpo, conectado e inteligente. É por isso que a greentech segue sendo Top of Mind em Carros Elétricos pelo segundo ano consecutivo e vencedora do prêmio “Top Performance”.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.